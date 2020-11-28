За сутки в Москве скончались 72 пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f901ac0e-31b8-11eb-a7d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За сутки 27–28 ноября в Москве в результате заболевания коронавирусной инфекцией нового типа скончались ещё 72 человека, сообщает оперштаб столицы.

Накануне сообщалось о 76 скончавшихся. Всего за сутки в Москве были госпитализированы 1518 пациентов с коронавирусом. Оперштаб зафиксировал 7320 новых случаев заражения COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 419 пациентов.

Как сообщал NEWS.ru, за последние сутки из российских больниц выписаны 27 296 человек с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19, что является максимальным показателем за пандемию.

На территории России в течение прошедших суток медицинские специалисты выявили 27 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.