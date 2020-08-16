За сутки в Москве зарегистрировали 688 случаев коронавируса

Столичные врачи за минувшие сутки выявили ещё 688 заражённых коронавирусом. Всего за период пандемии зарегистрировано 252 375 случаев заболевания.
За минувшие 24 часа выздоровели 1045 человек. Жертвами болезни стали 11 пациентов. В общей сложности удалось вылечить 197 143 заболевших, умерли 4656 человек.
Наибольшее количество заражённых за сутки после столицы также выявлено в Санкт-Петербурге — 163, Подмосковье — 154, Свердловской области — 150, Ставропольском крае — 129.
Общее число выявленных за сутки случаев коронавируса в России составило 4969. За всё время пандемии в стране заболели 922 853 человека.
Ранее ВОЗ зарегистрировала максимальное число заразившихся коронавирусом за сутки. Количество заболевших превысило 21,01 млн человек.
Как писал NEWS.ru, в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи сообщили, что третий этап испытаний вакцины от коронавируса начнётся через семь – десять дней. По словам директора центра Александра Гинцбурга, исходя из большого интереса общественности и прессы к созданию вакцины Минздрав не станет затягивать время подписания необходимых документов и утвердит протокол пострегистрационных исследований.
Добавьте наши новости в избранные источники