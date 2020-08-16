За сутки в Москве зарегистрировали 688 случаев коронавируса

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Медики выявили 4969 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки, передаёт оперативный штаб. Общее количество случаев коронавирусной инфекции в России достигло 922 853 за всё время пандемии.

Также за минувшие 24 часа выздоровели 3557 пациентов, пишет портал стопкоронавирус.рф утром 16 августа 2020 года. Всего в стране исцелились 732 968 граждан. Кроме того, за последние сутки скончались 68...