За прошедшие сутки в РФ выявили минимум новых случаев COVID-19 c апреля

https://static.news.ru/photo/180317f6-b783-11ea-b378-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

За прошедшие 24 часа на территории России выявили 6800 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Данный показатель стал минимальным с 29 апреля, когда в последний раз медицинские специалисты фиксировали менее семи тысяч новых заболевших, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что имеющиеся цифры очень приятны. Голикова выразила надежду на то, что указанная тенденция продлится и число новых случаев заражения будет снижаться в предстоящие дни и недели.

Исходя из имеющихся подсчётов, прирост числа новых заболевших в стране уменьшился до 1,1%. Как подчеркнула Татьяна Голикова, в России необходимо организовать длительное наблюдение за переболевшими людьми, так как отдалённые последствия COVID-19 ещё не известны.

Вице-премьер отметила, что человечество столкнулось с болезнью, поражающей различные системы в организме людей. И её течение на сегодняшний день полностью не изучено.

Над этим работает весь мир. К сожалению, мы пока не знаем, какие отдалённые последствия этой инфекции будут у людей, которые переболели, особенно в тяжёлой форме. Поэтому я считаю, что нам необходимо обеспечить длительное диспансерное наблюдение за такими гражданами, — приводит слова Голиковой ТАСС.

По имеющейся информации, всего в РФ с начала пандемии коронавирусом заразились 620 794 человека. Жертвами болезни стал 8781 пациент. Полностью от болезни вылечились 384 152 россиянина. Всем переболевшим предлагается стать донорами плазмы крови.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 9,4 млн человек по всему миру, более 482 тысяч умерли. РФ занимает третью строчку по количеству инфицированных с 613 994 подтверждёнными диагнозами. На первом месте США — 2 381 361 человек, на втором Бразилия — 1 188 631. Также в первой десятке стран Великобритания, Испания, Италия, Индия, Перу, Иран и Чили.

Как ранее передавал NEWS.ru, за минувшие сутки в российской столице 1997 пациентов с коронавирусом успешно прошли лечение и выписаны из больниц. Теперь общее число москвичей, победивших болезнь, превышает 144 тысячи.