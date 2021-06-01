«За какие заслуги?!»: россияне возмущены идеей об отцовском капитале

https://static.news.ru/photo/0fca7976-c31c-11eb-8c3a-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Предложение члена Общественной палаты Сергея Рыбальченко ввести в стране отцовский капитал в сумме 639,4 тысячи рублей вызвал неоднозначную реакцию россиян. Некоторые поддерживают инициативу общественника, но большинство возмущены предложением, учитывая реальную ситуацию в большинстве российских семей, когда большинство мужчин прохладно относятся к воспитанию детей.

Пользователи высказали на этот счёт самые разные мнения, подборку наиболее типичных реакций опубликовало издание URA.RU.

Большинство россиян оказались, как минимум, удивлены предложением ввести отцовский капитал. «За какие заслуги?!», «У нас отцы рожать стали?», недоумевают пользователи Сети.

Twitter

Другие вообще посчитали инициативу бессмысленной. «Лучше бы пенсии бабушкам и дедушкам подняли, болтуны!», сердятся люди.

Twitter

Некоторые и вовсе усмотрели в предложении Рыбальченко экономические риски. «Видимо, быстрая девальвация рубля очень близка», пессимистично реагируют россияне.

Twitter

Как сообщалось ранее, место мужчины в семейной политике недооценено, и это ситуация, которую нужно исправить, в том числе отцовским капиталом. Об этом NEWS.ru заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии, член совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко.