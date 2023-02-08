За год в России выросло число вакансий в промышленности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество вакансий, размещенных предприятиями по производству оборудования и станков для металлургии и металлообработки, в январе 2023 года выросло на 46% по сравнению с январем 2022 года, рассказали NEWS.ru в сервисе hh.ru. Общий рост числа вакансий в промышленности за этот период составил 2%.

В январе 2023 года по сравнению с январем 2022 года было открыто на 46% больше вакансий в отрасли «Оборудование и станки для металлургии и металлообработки», на 26% — в отрасли «Судостроение», на 18% — в отрасли «Цветная металлургия (выплавка, металлопрокат)», — сообщили в сервисе.

Также на 15% выросло количество вакансий в вагоностроении, на 10% — в авиационной, вертолетной и аэрокосмической промышленности, на 4% — в производстве двигателей.

Ранее в холдинге «Ростех», в который входит оборонное производство, рассказали NEWS.ru, что сталкиваются с нехваткой квалифицированных специалистов. Необходимость в увеличении темпов производства возникла как на оборонном, так и на гражданском производстве. До этого секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов сообщил, что дефицит кадров в ОПК составляет около 20 тысяч человек.