Юрист рассказал, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот

Держатели банковских вкладов могут лишиться социальных выплат на детей и субсидий на оплату ЖКУ при превышении установленного минимума денежных средств. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал младший партнёр юридической группы «Яковлев и партнёры» Денис Крауялис.

По словам юриста, при назначении социальных пособий будет использоваться комплексная оценка нуждаемости семьи. В ней учтут такие критерии, как наличие объектов недвижимости. движимого имущества и вкладов в банках.

При этом величина вкладов на одну семью не должна превышать десять прожиточных минимумов в регионе.

Кроме того, учитываются и проценты, полученные по этим банковским вкладам. Если доход по банковским вкладам семьи за год будет больше одного прожиточного минимума, то пособие не дадут, — предупредил Крауялис.

В случае если ФНС установит. что у гражданина был банковски вклад и доход, превышающий данный миниум, это будет квалифицироваться как незаконное получение социальных льгот. Тогда вся сумма полученных выплат может быть взыскана с гражданина в судебном порядке.

Ранее в ПФР рассказали, как получить единовременную выплату из пенсионных накоплений.