Юрист рассказал, как избежать повторения трагедии в ижевской школе Юрист Хаминский призвал ужесточить контроль за оружием после стрельбы в ижевской школе

Фото: Ильяс Бекмансуров/ТАСС

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский прокомментировал NEWS.ru причины стрельбы в ижевской школе и назвал меры, которые следует принять во избежание подобных случаев. По его словам, для этого необходимо ужесточить требования к владению оружием и требования к психическому состоянию его владельца, а также скорректировать законодательство.

Так, сейчас процесс получения лицензии на приобретение оружия имеет формальный характер и не препятствует доступу к нему в том числе со стороны лиц с психическими отклонениями. Изменить ситуацию, по словам юриста, позволит реформа обучения претендующих на получение лицензии. За основу ее предлагается взять экзамены в автошколе, а в экзаменационные билеты включить вопросы, касающиеся технических, юридических и психологических аспектов обращения с оружием. Сдавать же его предлагается в Росгвардии, по образцу ЕГЭ.

Кроме того, предлагается изменить порядок установления отсутствия медицинских противопоказаний к владению оружием. Так, в нынешней ситуации психиатр выдает справку, удостоверяющую отсутствие отклонений в психической сфере на момент осмотра, однако она не гарантирует отсутствия отклонений как таковых. Эту практику необходимо заменить полноценным психиатрическим освидетельствованием и выдачей заключения, которые предусматривают в том числе принципиально иную ответственность врача.

Также необходимо изменить криминалистические требования к травматическому оружию, механизм которого позволяет менять ствол, сертифицированный для стрельбы резиновой пулей, на ствол для стрельбы боевыми патронами. Роль боевого ствола для «замены» при этом может выполнять недоделанное оружие, с точки зрения нынешнего законодательства не являющееся боевым.

Чтобы реализовать указанные предложения, не требуется ни увеличения штатов, ни дополнительных бюджетных ассигнований. Нужно привлечь специалистов, которые помогут органам власти выработать и закрепить решения, способные защитить наших сограждан, — заключил Хаминский.

Ранее сообщалось, что стрелок, напавший на школу № 88 в Ижевске, стоял на учете в психоневрологическом диспансере и мог придерживаться нацистской идеологии. По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, нападавший стрелял из двух травматических пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами. Позднее В сети появились фотографии пистолетных магазинов, которые использовал нападавший. На одном из фото изображены более десятка магазинов с боевыми патронами. На некоторые из них была нанесена надпись «Ненависть!».