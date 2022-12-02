Юрист рассказал, что грозит за съемку скрытой камерой Юрист Зиновьев: съемка скрытой камерой в общественных местах грозит уголовной ответственностью

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В случае обнаружения скрытой камеры в раздевалках, банях, туалетах или массажных комнатах с владельца заведения можно потребовать неограниченную сумму денег в качестве компенсации морального вреда, рассказал «КП-Новосибирск» юрист Константин Зиновьев. Окончательную сумму установят уже в суде, уточнил он. Эксперт отметил, что владельца также могут привлечь к уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности частной жизни, что грозит штрафом до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до четырех лет.

Можно потребовать компенсацию морального вреда, причем просить сколько угодно, окончательный размер определит суд. В Уголовном кодексе есть статья 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни» <...> В соответствии с частью 2 статьи 137 наказания начинаются от штрафа до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до четырех лет с запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, — уточнил Зиновьев.

При этом сбор сведений о частной жизни с использованием своего служебного положения является отягчающим обстоятельством, пояснил юрист. Также он отметил, что объяснить наличие камер стремлением обеспечить безопасность нельзя, так как такое наблюдение подразумевает вторжение в личное неимущественное пространство граждан.

Ранее стало известно, что житель города Маркет Вейтон на протяжении 15 лет следил за тремя женщинами, установив скрытые камеры в дымовых пожарных извещателях. 73-летний Дэвид Макдонелл наблюдал за тем, как его жертвы переодевались и занимались сексом. Мужчину разоблачили, когда у него дома случайно нашли монитор, на который выводилось изображение с камер. Все 15 лет он находился в браке.