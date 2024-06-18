Юрист рассказал, что грозит актеру из «Слова пацана» по делу об убийстве Юрист Салкин: актеру Базанову из «Слова пацана» может грозить пожизненный срок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеру Сергею Базанову, исполнившему роль Демида в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы за совершение разбоя с причинением тяжкого вреда здоровью, рассказал NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. Эксперт уточнил: если его вина в совершении убийства будет доказана, артиста может ждать наказание вплоть до пожизненного заключения.

За совершение разбоя, сопряженного с причинением тяжкого вреда здоровью, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет. За убийство (часть 2 статьи 105 УК РФ), сопряженное с разбоем, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 8 до 20 лет или пожизненное заключение, — пояснил Салкин.

Правозащитник отметил, что досудебное сотрудничество даст возможность рассмотреть дело в специальном порядке. В таком случае, по словам эксперта, Базанов может рассчитывать на смягчение наказания. Он добавил, что обвиняемому для этого необходимо полностью признать вину и выдать следствию сведения о других преступлениях и причастных к ним лицах.

Базанов ранее признал вину в разбое, однако он отверг обвинение в убийстве и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Актеру и другим фигурантам дела предъявлены обвинения. Кроме того, в деле появился новый, четвертый фигурант.