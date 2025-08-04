Юрист раскрыла, в каком случае можно не платить за стрижку в салоне

Юрист раскрыла, в каком случае можно не платить за стрижку в салоне Юрист Георгиева заявила, что клиент может не оплачивать плохую стрижку в салоне

Клиент вправе не оплачивать плохую стрижку в салоне или попросить бесплатно переделать ее, заявила «Москве 24» юрист Алла Георгиева. При этом, по ее словам, необходимо доказать факт некачественной работы.

Чаще всего такие ситуации решаются в досудебном порядке, потому что руководству невыгодно портить отношения с клиентом. Но если администрация на уступки не идет, необходимо написать претензию и вручить ее представителю салона, чтобы он расписался и поставил дату, либо отправить ее по почте на юридический адрес организации, — пояснила Георгиева.

Она добавила, что если в течение десяти дней претензию не удовлетворят, то можно обратиться в суд. Клиент также вправе пожаловаться в Роспотребнадзор с просьбой проверить работу салона.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух ранее предупредила, что гепатитом можно заразиться, если использовать чужую бритву или маникюрные ножницы. Она отметила, что в зоне риска клиенты салонов красоты, где неправильно стерилизуют инструменты.