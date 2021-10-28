Юрист назвала преимущества суда присяжных

Юрист Мария Ярмуш назвала рост популярности суда присяжных в России хорошей тенденцией. Суд присяжных может оценить все аргументы сторон и, возможно, оправдать невиновного, в то время как судья чаще всего встаёт на сторону обвинения, отметила юрист в беседе с «360».

Состязательность процесса и возможность передать решение о виновности или невиновности лица суду присяжных — гарантия того, что общество в лице этих присяжных оценит все аргументы сторон и посчитает, действительно было событие преступлением или правоохранительные органы и следствие что-то где-то недоглядели, — пояснила Ярмуш.

По её данным, судьи по уголовным делам чаще встают на сторону обвинения, а также нарушают права адвокатов, лишая их возможности предоставить доказательства невиновности подсудимого. Ярмуш считает, что ограничение права одной из сторон воспользоваться судом присяжных — «действие против общественного интереса». Она выразила уверенность в том, что чем больше в России будут задействованы суды присяжных, тем будет лучше для всех россиян.

Ранее присяжные оправдали экс-главу Раменского района Андрея Кулакова по обвинению в убийстве любовницы. Пять членов комиссии проголосовали за невиновность и только один — против.