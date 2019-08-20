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Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко назначена проверка по факту оскорбления чиновницей пострадавших в паводке.

Звукозапись начала распространяться в социальных сетях на прошлой неделе. Там слышно, что женщина — предположительно, начальник управления пресс-службы и информации регионального правительства Ирина Алашкевич — грубо высказывается о пострадавших в...