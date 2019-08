Пользователи обратили внимание на новый алгоритм, который блокирует ролики. Многие обращались к сервису с просьбами починить его.

Hey @YouTube , your new algorithm is removing robot combat videos (akin to Robot Wars, Battlebots etc) under the pretence of animal cruelty, animal fighting and such. A lot of independent content creators are losing out here. Please fix/restore for the sanity of fans and builders!