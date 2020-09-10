Явка на онлайн-голосовании в Москве достигла 50%

https://static.news.ru/photo/83dd3640-f415-11ea-beec-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Половина участников онлайн-голосования отдали свои голоса на дополнительных муниципальных выборах в столице.

Согласно данным электронного наблюдательного штаба, явка достигла 50% в полдень. В общей сложности на электронное голосование зарегистрировались 4853 человека.

2 сентября стартовало досрочное голосование на участках на досрочных выборах в муниципальные депутаты по двум столичным округам. В электронном формате выборы пройдут 11 и 12 сентября на портале mos.ru, а 13 сентября можно проголосовать традиционным способом. Заявки на участие в электронном голосовании принимались с 29 июля по 7 сентября.

В единый день голосования 13 сентября пройдут выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми. Депутатов законодательных органов планируется избрать в 11 субъектах.

Как писал NEWS.ru, досрочное голосование 11 и 12 сентября пройдёт на 9,5 тысячи участков по всей стране. Председатель ЦИК Элла Памфилова пообещала, что «голосование на пеньке» пройдёт на высшем уровне, с соблюдением всех необходимых требований.