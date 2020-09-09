«Голосование на пеньке» пройдёт на 9,5 тысячах временных участках

Досрочное голосование 11 и 12 сентября пройдёт на 9,5 тысячах участках по всей стране. Председатель ЦИК Элла Памфилова пообещала, что «голосование на пеньке» пройдёт на высшем уровне, с соблюдением всех необходимых требований.
По словам Памфиловой, в 28 регионах будет организовано 4,5 тысячи участков, в том числе и на придомовых территориях. Ещё около 5 тысяч участков организуют в 40 регионах, где транспортное сообщение отсутствует или затруднено.
Это так называемое «голосование на пеньке». Мы теперь его так будем называть. Требования к этому виду голосования ужесточены, обеспечена тайна голосования и возможность наблюдения. «Голосование на пеньке» должно проходить на высшем уровне, — отметила глава ЦИК.
Основной день голосования пройдёт 13 сентября в 83 субъектах РФ, 11 и 12 сентября состоится досрочное голосование. По итогам голосования будет замещено более 78 тыс. мандатов.
Ранее Памфилова заявила, что фото- и видеоматериалы, зафиксировавшие голосование избирателей по поправкам в Конституцию РФ «на пеньках или в багажниках», были сделаны намеренно, ничего подобного на участках не происходило. Она также напомнила, что в ходе парламентских выборов в Великобритании избиратели голосовали «в пивнушках и химчистках». По её словам, ЦИК специально подготовила «нарезку» из всех стран, проводивших голосование, сообщал NEWS.ru.
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