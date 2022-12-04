Яшин анонсировал ключевое заседание по своему уголовному делу Яшин сообщил, что 5 декабря пройдет ключевое заседание по его уголовному делу

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Илья Яшин

Мещанский районный суд 5 декабря проведет ключевое заседение по делу оппозиционного политика Ильи Яшина, обвиняемого в дискредитации Вооруженных сил России, сообщил сам политик в Telegram-канале. По его словам, в этот день состоятся судебные прения и ему будет предоставлена возможность выступить с последним словом прежде, чем судья назначит дату оглашения приговора.

Завтра пройдет ключевое заседание суда по моему уголовному делу. Состоятся судебные прения (проще говоря, дебаты между сторонами обвинения и защиты). Прокурор озвучит, сколько лет, по его мнению, я должен провести за решеткой. Наконец, мне будет предоставлена возможность выступить с последним словом. После этого судья назначит дату оглашения приговора, — написал Яшин.

Политик добавил, что открытое заседание начнется в 14:00.

Минюст включил Яшина в реестр физлиц-иноагентов 22 июля. В этом же месяце политик был арестован в рамках уголовного дела о дискредитации ВС России после прямого эфира на YouTube, в котором упоминались события в украинском городе Буче. 1 ноября СК РФ завершил расследование уголовного дела. Оно было направлено в суд. Позднее Мещанский суд Москвы зарегистрировал против Яшина дело по статье 207.3, ч. 2, п. д.

23 ноября Мещанский суд Москвы по ходатайству прокурора продлил на полгода арест Яшину. Он останется под стражей до 10 мая 2023 года. Гособвинитель заявил, что Яшин может скрыться за границей, поэтому ему нельзя смягчать меру пресечения. Кроме того, в его собственности имеется 1/3 доли квартиры в Болгарии.

2 декабря стало известно, что Замоскворецкий районный суд Москвы отказал Яшину в требовании аннулировать его статус иноагента. В ходе заседания выяснилось, что иностранным финансированием Яшина стали деньги от рекламы на его YouTube-канале.