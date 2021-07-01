Ялта открывает пляжи с 2 июля

Ялта заново открывает пляжи для купания после сильнейших ливней. Места отдыха вновь заработают с пятницы, 2 июля, сообщила на своей странице в соцсетях глава администрации города Янина Павленко.

Постепенно открываем с завтрашнего дня. Утром дам информацию, какие пляжи первыми, — написала глава.

Пляжи не работали порядка двух недель из-за паводка и селевых потоков, которые обрушились на город. Мощный циклон, обрушившийся на город, привёл к наводнению. В результате пострадали 55 человек.

С 19 июня на разборе последствий стихии работают российские военные. Порядка 30 тысяч военнослужащих очищают улицы, откачивают дождевую воду, взаимодействуют с силами МЧС.

Ливни, которые обрушились на Ялту в июне этого года, стали самыми обильными за последние 111 лет. За всю историю метеонаблюдений подобные ливни были зафиксированы лишь однажды — в 1910 году на Южном берегу.

Как сообщалось ранее, эксплуатация 83 пляжей в Крыму приостановлена из-за ухудшения качества морской воды на пострадавших от подтопления территориях. В Крыму находятся 373 пляжа из 1106, работающих в России.