Взрывается цветами два раза за сезон: эффектный многолетник без хлопот

Астранция — настоящая находка для сада без хлопот, сочетающая неприхотливость с эффектным цветением. Этот эффектный многолетник взрывается цветами два раза в сезон: первый раз — с июня по июль, второй — с августа по сентябрь.

Ее звездчатые соцветия с изящными прицветниками создают в саду атмосферу сказочного фейерверка, сохраняя декоративность до 2 месяцев. Астранция исключительно морозостойка (выдерживает до -35°C), засухоустойчива и может расти на одном месте до 7 лет без пересадки. Растение-медонос привлекает в сад пчел и бабочек, при этом совершенно не интересует вредителей.

Корневая система образует плотные куртины, подавляющие сорняки, а резные листья сохраняют свежесть до поздней осени. Для обильного цветения астранции достаточно умеренного полива и одной подкормки за сезон, что делает ее идеальным выбором для «ленивых» дачников.

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