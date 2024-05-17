Взрыв в Петербурге 17 мая: раненые и жертвы, был ли теракт или атака ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге сегодня вечером, 17 мая, произошел взрыв. Какие подробности известны, сколько людей пострадало?

Что известно о причине взрыва и пострадавших

Факт взрыва в военной академии официально подтвердили в администрации Калининского района Санкт-Петербурга.

По информации Telegram-канала Baza, семь человек пострадали из-за взрыва в Академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, двое из них находятся в тяжелом состоянии, один из них в реанимации.

Точная причина взрыва пока неизвестна. Есть несколько версий произошедшего.

«В данный момент есть несколько версий происшествия: СВУ, заложенное в мусорном баке рядом с учебным заведением, и взрыв боеприпаса в подвале. Пострадали семь человек, двое из них в тяжелом состоянии. Официальной информации о происшествии пока нет. Точная причина взрыва устанавливается», — заявил Telegram-канал SHOT.

Telegram-канал «Mash на Мойке» пишет, что произошла детонация снаряда.

«Предварительно, на территории Военной академии связи им. С. М. Буденного произошла детонация снаряда. Очевидцы сообщают, что курсантов после взрыва вывели на улицу за периметр, но сейчас они возвращаются в расположение», — говорится в публикации.

«Фонтанка» также сообщает, что взорвался боеприпас. По данным портала, пострадавших как минимум двое.

«По данным „Фонтанки“, в подвале Военной академии связи имени Буденного взорвался учебный боеприпас. По предварительным данным, на месте происшествия как минимум двое пострадавших», — пишет издание.

При этом Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщает о восьми пострадавших.

«По предварительным данным, от взрыва в здании Военной академии в Санкт-Петербурге пострадали восемь человек. У двух человек тяжелые ранения», — отмечает канал.

Ленинградский военный округ сообщил, что на территории Военной академии произвольно сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны. По его информации, при взрыве пострадали семь военных.

На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы и силовики.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Был ли взрыв терактом, есть ли связь с ВСУ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что взрыв в Академии связи имени Буденного не носит террористического характера. Информация об атаке БПЛА ВСУ также не подтвердилась.

«Происшествие в Академии связи им. Буденного находится в зоне ответственности Министерства обороны и не носит террористического характера. Причины устанавливают специалисты. Пострадавшим оказывается помощь», — прокомментировал он.

Какие проблемы были в академии Буденного ранее

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» пишет, что Военная академия связи им. С. М. Буденного в Санкт-Петербурге, где сегодня взорвался боеприпас, ранее не единожды попадала в криминальную хронику.

«В декабре 2013 года во время ремонта в здании военного вуза рухнула стена, придавив двух рабочих из Таджикистана. Один из них скончался в больнице от полученных травм. В 2018 году выяснилось, что разваливающийся фасад академии представляет угрозу для курсантов. Тогда же в комитете по госконтролю, использованию и охране памятников архитектуры Петербурга обещали полностью восстановить академию к 2023 году. Здание является объектом культурного наследия регионального значения „Николаевская академия Генерального штаба“. В 2023 году в академии скончались несколько курсантов: трое в марте и один — в августе», — уточняется в публикации.

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