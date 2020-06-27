Опрос показал, что некоторые мужчины не меняют нижнее бельё по 20 лет

https://static.news.ru/photo/98f25216-b880-11ea-831c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roland Weihrauch/dpa/Global Look Press

Сотрудники одной из британских компаний по производству нижнего белья провели опрос среди мужчин и выяснили, что большинство из них покупают новые трусы раз в пять лет, а некоторые — раз в 20 лет.

Мужчины не задумываясь выбрасывают деньги на разного рода дорогие штучки, но игнорируют отделы магазинов, где продаётся нижнее бельё, — цитирует The Sun основателя фирмы Ника Клинча.

Он признался, что у него «разрывается сердце», когда он видит большое количество женщин, выбирающих в магазинах трусы для своих партнёров, которым больше 40–50 лет. Клинч счёл это позором и призвал мужчин пересмотреть отношение к своему внешнему виду.

Кроме того, опрос показал, что зачастую новые трусы в гардеробе мужчин появляются в виде подарков на день рождения, Рождество и другие праздники. Для 40% опрошенных мужчин трусы покупают их дамы, а для 35% — мамы. Авторы опроса назвали результаты своего исследования «депрессивными».

Как писал NEWS.ru, в Москве полиция завела административное дело за мелкое хулиганство на бывшего парня Ольги Бузовой Романа Гриценко. Молодой человек разделся на Красной площади до трусов и демонстративно расхаживал возле Мавзолея, снимая себя на телефон. О нарушителе порядка правоохранителям сообщили очевидцы. Гриценко без одежды под руки увели с улицы и доставили в отдел полиции. Оттуда он уже вышел одетым. Ему выписан штраф в размере 1000 рублей.