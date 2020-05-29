Выплату на детей 3–16 лет 1 июня получат 10 млн семей

https://static.news.ru/photo/f34b96a8-2dae-11ea-8bb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет получат 10 млн семей уже 1 июня. Первые выплаты в 10 тысяч рублей придут родителям, подавшим заявление до 22 мая.

Средства будут выплачены на 15 млн детей, — сообщили в Пенсионном фонде.

Сотрудники ведомства уточнили, что заявление на эту выплату рассматривается в течение пяти рабочих дней, а средства перечисляются в три рабочих дня. По заявлениям, поданным с 23 по 25 мая, деньги будут перечислены 2 июня.

Большинство семей подали заявления на выплату через портал госуслуг. По причине ошибок отказы выносились редко, так как Пенсионный фонд проводил отдельную работу по сверке данных.

Как писал NEWS.ru, примерно 22 млн российских детей получат выплаты в 10 тысяч рублей. Всего эта мера государственной поддержки затронет более 50 млн граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он считает, что выплаты на детей оказались наиболее востребованной мерой поддержки населения.

Минфин уже перечислил в Пенсионный фонд России 222,1 млрд рублей для выплаты на детей до трёх лет, а также для единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет.