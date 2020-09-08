Токсиколог: выход Навального из комы подтверждает диагноз российских врачей

https://static.news.ru/photo/696f8942-f1d2-11ea-af40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Омские врачи доверяют сообщениям коллег из немецкой клиники Charité о выходе оппозиционера Алексея Навального из комы. Вместе с тем, российские специалисты настаивают на том, что причиной критического состояния политика стал метаболический синдром, а не отравление ядом.

С диагнозом, который Навальному поставили в Омске, он вполне мог выйти из комы в начале сентября, заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

Я подчеркиваю: кома носила метаболический характер. Поэтому при восстановлении обмена веществ, нормализации критического состояния, купировании всех синдромов, <...> две-три недели — достаточно для того, чтобы купировать и коматозное состояние, — цитирует медика ТАСС.

Сабаев добавил, что улучшение состояния Навального наблюдали и российские специалисты, что дало возможность выписывать пациента для транспортировки в аэропорт и последующей перевозки в Берлин.

Токсиколог добавил, что кома метаболического характера, как правило, не грозит пациенту серьёзными последствиями, а прогноз на лечение чаще всего благоприятный.

Вместе с тем, уточнил Сабаев, он не владеет актуальной информацией о текущем состоянии политика.

Навальный больше двух недель находился в искусственной коме в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он находился в больнице в Омске, туда его доставили 20 числа с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, на борту которого у него резко ухудшилось самочувствие.

Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

7 сентября берлинские медики сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось, что позволило вывести пациента из состояния искусственной комы. Его также отключили от системы искусственной вентиляции лёгких.

Ранее NEWS.ru писал, что Сабаев объяснил, почему российские специалисты не склонны соглашаться с версией немецких коллег об отравлении оппозиционера. Во-первых, по его словам, токсикологические анализы дали отрицательный результат. Во-вторых, при отравлении «Новичком» политик умер бы в первые же часы без соответствующих процедур, а их омские врачи не проводили, так как к этому не было показаний.