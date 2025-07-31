Вяленые томаты для гурманов: быстро и вкусно!

Идеальная добавка к рису, сырным тарелкам или как пикантная закуска.

Выберите мясистые сливовые томаты, промойте, обсушите. Разрежьте вдоль, аккуратно удалите семена и сок ложкой. Выложите половинки срезом вверх на решетку с пергаментом. В пиале смешайте 2 ст. ложки соевого соуса, 1 ч. ложку копченой паприки, 1 измельченный зубчик чеснока, щепотку тростникового сахара и 1 ст. ложку оливкового масла. Кисточкой обильно смажьте томаты этой темно-красной смесью, уделяя внимание краям. Посыпьте крупной морской солью и сушеным укропом.

Сушите томаты в дегидраторе при 70°C 8–10 часов или в духовке на минимальном огне (дверца приоткрыта) 6–7 часов, пока они не станут упругими, но не хрупкими. Готовые помидоры сложите в стерильную банку, перекладывая тонкими дольками лука-шалота. Влейте теплое масло (оливковое + 1 ч. ложка кунжутного для ореховости), полностью покрывая томаты. Добавьте лавровый лист и горошины душистого перца. Герметично закройте, храните в холоде. Дайте настояться 48 часов для раскрытия сложного дымно-соленого букета. Употребляйте в течение месяца.