Вяленые помидоры с секретом: таких вы еще не пробовали

Вяленые помидоры с секретом: таких вы еще не пробовали

Вяленые помидоры с секретом: таких вы еще не пробовали

Вяленые помидоры — классика итальянской кухни. Сладость томатов, анисовые нотки фенхеля и цитрусовый бриз цедры создают неповторимую гармонию вкуса. Идеальны для салатов, паст, пиццы или просто с хрустящим хлебом.

Отберите спелые мясистые помидоры сливовидной формы. Тщательно вымойте, обсушите. Разрежьте каждый плод вдоль пополам, удалите семена и сок аккуратным движением ложки. Выложите половинки срезом вверх на решетку, застеленную пергаментом. Посыпьте щепоткой морской соли крупного помола для выделения влаги. В ступке разотрите семена фенхеля с сушеным орегано и щедрой щепоткой свежемолотого черного перца. Этой ароматной смесью равномерно посыпьте помидоры. Сверху тонкой стружкой снимите цедру с половины апельсина, распределите ее между томатами.

Сушите томаты под лучами солнца накрытыми марлей от насекомых 4–6 дней, занося на ночь в дом, или в духовке при минимальной температуре (70–90°C) с приоткрытой дверцей около 6–8 часов, пока они не увянут, станут пластичными, но не хрупкими. Готовые вяленые помидоры сложите в стерилизованную банку, переслаивая зубчиками чеснока и веточками свежего тимьяна. Залейте теплым оливковым маслом, смешанным с чайной ложкой жидкого меда для легкой карамельной ноты, полностью покрыв томаты. Храните в прохладе. Дайте настояться минимум сутки перед дегустацией.