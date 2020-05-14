Общество

Вузы РФ поддерживают предложение о приеме в 2020 году по результатам ЕГЭ

19:06, 14 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские вузы, несмотря на сложившуюся ситуацию, считают принципиальным осуществлять приём в нынешнем году по результатам ЕГЭ, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Российские вузы считают принципиальным осуществлять прием в 2020 году так же, как и в предыдущие годы, по результатам ЕГЭ, — отметил министр в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, сейчас в обществе обсуждаются разные варианты, в том числе и отказ от ЕГЭ. Однако это может стать «большим стрессом» для абитуриентов. Кроме того, тогда не возможно будет гарантировать справедливость и беспристрастность.

Как ранее писал NEWS.ru, Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала ЕГЭ. Старт выпускных экзаменов для школьников пока остаётся неопределённым из-за ситуации с распространением коронавируса.

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