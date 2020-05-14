Вузы РФ поддерживают предложение о приеме в 2020 году по результатам ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/44d8a7a2-95fd-11ea-9d49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские вузы, несмотря на сложившуюся ситуацию, считают принципиальным осуществлять приём в нынешнем году по результатам ЕГЭ, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Российские вузы считают принципиальным осуществлять прием в 2020 году так же, как и в предыдущие годы, по результатам ЕГЭ, — отметил министр в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, сейчас в обществе обсуждаются разные варианты, в том числе и отказ от ЕГЭ. Однако это может стать «большим стрессом» для абитуриентов. Кроме того, тогда не возможно будет гарантировать справедливость и беспристрастность.

Как ранее писал NEWS.ru, Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала ЕГЭ. Старт выпускных экзаменов для школьников пока остаётся неопределённым из-за ситуации с распространением коронавируса.