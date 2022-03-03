«Всё русское — звери и враги»: Куклачёв о санкциях против российских кошек

Глава Театра кошек Юрий Куклачёв заявил NEWS.ru, что Международная федерация кошек (FIFE) запретила четвероногим, выведенным в России, участвовать в выставках на фоне прессинга из-за ситуации на Украине и отбивать его придётся «очень долго». Артист добавил, что на Западе сильно развита пропаганда, «оболванивающая» людей: «всё русское — звери и враги».

Всё русское — звери и враги, всё надо запретить. Ну и пусть закрывают, у нас кошки и здесь хорошо продаются и живут. Мы выбираем животных не по породе, а по психике, это заложено генетически. Мы будем очень долго отбивать этот прессинг, [на Западе] пропаганда сильно развита, они могут очень сильно и быстро оболванить людей. Они накачивали наших людей — воруйте, грабьте, но живите у нас, у нас свобода, неприкосновенность частной собственности, — они и наворовали, налицемерили. А сейчас у них всё отбирают (имущество российских бизнесменов за пределами РФ. — NEWS.ru), — подчеркнул Куклачёв.

Накануне FIFE временно запретила российским кошкам участвовать в выставках за пределами РФ. Ограничение действует минимум до 31 мая 2022-го. Также четвероногих, выведенных в РФ, нельзя теперь вывозить и регистрировать в родословной книге, выпущенной под эгидой FIFE.

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный заявил, что санкции против России приобрели вид флешмоба, который поддерживают практически все. По его мнению, запрет FIFE на участие российских кошачьих в выставках никак не скажется на жизни животных в РФ. Он также предположил, что санкции против РФ продлятся недолго. По мнению артиста цирка, на это указывает и то, что Италия уже начала выдавать визы россиянам, а страны Латинской Америки и вовсе не стали осуждать Россию за операцию на Украине.