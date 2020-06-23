Всероссийская перепись населения может пройти в апреле 2021 года

https://static.news.ru/photo/e76bf31a-b55c-11ea-a3a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Проведение Всероссийской переписи населения могут перенести на апрель 2021 года, сообщает «Интерфакс».

Источник агентства в финансово-экономическом блоке правительства сообщил , что существует проект постановления, подготовленный Росстатом, о переносе сроков переписи. Сейчас идёт его согласование. Один из вопросов — механизм переноса бюджетного финансирования основных расходов переписи с 2020 года на 2021 год.

Согласно ФЗ «О Всероссийской переписи населения», мероприятие должно проводиться не реже чем один раз в десятилетие. Сроки проведения и дата переписи устанавливаются правительством России. Основной этап Всероссийской переписи населения по прежнему плану должен был пройти с 1 по 31 октября 2020 года. Затраты на её проведение оценивались в 29,06 млрд рублей.

Отмечается, что в ходе переписи планируется использовать множество нововведений. Так, переписчики будут использовать планшеты российского производства со специальным программным обеспечением. Кроме того, можно будет пройти перепись самостоятельно через сайт госуслуг.

Как писал NEWS.ru, Росстат выступил с инициативой о переносе Всероссийской переписи населения на 2021 год. При этом ряд субъектов РФ может самостоятельно принять решение о проведении переписи и узнать точное число граждан, проживающих в регионе, уже в 2020 году.