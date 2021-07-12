«Все в прорубь!»: Онищенко дал советы по борьбе с волной «омикрона»

В борьбе с распространением нового штамма коронавируса «омикрон» существует несколько критериев осторожности, сообщил NEWS.RU зампрезидента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. По его словам, основной критерий — это вакцинация, ограничение контактов и соблюдение санитарных мер.

Вторая степень осторожности. Дети у нас в школе — нужно внимательно следить за их здоровьем. Учитывая, что локация омикрона другая, если предыдущие штаммы на лёгкие садились в основном, то «омикрон» садится на носоглотку и дыхательные пути. И ну повышенная гигиена должна быть этой части тела, — сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что во время святочных праздников не стоит собираться большими компаниями. По мнению врача, праздники можно отметить по онлайн-связи.

Воздержитесь — сядьте перед экраном компьютера и чокайтесь через экран. Кто не пьёт, просто сядьте за стол, включите Zoom и общайтесь. Вот результат празднования — у американцев за сутки 1 млн 200 тысяч заболевших вчера. А 19 января — все идите в прорубь! — заключил Онищенко.

14 января в России был выявлен новый максимум заболеваний коронавирусом с конца декабря, количество официально зафиксированных случаев достигло 23 820.

Как сообщил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков, Европу уже накрыла волна штамма «омикрон», и она идёт на спад. По его мнению, в России эта волна только начинается.