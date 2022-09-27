«Все просчитано»: политолог о второй волне мобилизации Политолог Кошкин: второй волны частичной мобилизации ждать не стоит

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Второй волны частичной мобилизации в России ждать не стоит, так как все просчитано и призыв идет согласно плану, который озвучили президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. В беседе с «360» эксперт отметил, что в выступлении Путина о начале частичной мобилизации объявлено, что призовут около 300 тысяч резервистов, и часть военных комиссариатов уже доложили о выполнении плана.

Глава Минобороны сконцентрировал внимание на определенных сложностях в проведении частичной мобилизации. Однако некоторым комиссариатам нужно сказать спасибо — справились с высоким качеством. А это непростая работа: сейчас все семьи волнуются, потому что либо подрастают молодые ребята, либо они уже выросли и попали в подходящий возрастной период, — сообщил Кошкин.

По словам политолога, на данный момент после достижения комиссариатами необходимого количества призывников начнется новый этап — их подготовка, обучение и формирование подразделений. Кошкин заключил, что задача СМИ — стабилизировать морально-психологическое состояние людей и делать уклон на военно-патриотическое воспитание.

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров ранее заявил, что россияне восприняли новость о частичной мобилизации напряженно и настороженно. Он при этом добавил, что большинство из них отнеслись к такому решению президента с пониманием. Он отметил, что россияне еще не полностью сформировали свое мнение по этому вопросу.