Все билеты на показ фильма о «чеченском гее» купили с одной карты

https://static.news.ru/photo/dd11b2e8-9615-11eb-9cf7-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Тихий голос» Фото: artdocfest.com

Все билеты на два показа французской киноленты «Тихий голос» о «чеченском гее» оплатили с помощью одной банковской карты, рассказал режиссёр Виталий Манский. Картину планировали показать 5 апреля во время «Артдокфеста» в Москве. По его словам, это произошло после того, как организаторы мероприятия отказались исключить фильм из программы. Он отметил, что ему никто не угрожал, однако накануне с ним разговаривал якобы представитель чеченской общины.

И он очень просил снять картину с показа, объясняя, что чеченец не может быть геем, и на этом основании эта картина в принципе оскорбляет весь чеченский народ. Но мы сказали, что это сделать невозможно и мы это делать не будем. И уже ночью мне поступила информация, что одномоментно одной карточкой были выкуплены все билеты на два сеанса этого фильма, — рассказал Манский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Режиссёр не знает, сделано ли это из-за нежелания допускать публику на сеанс или организаторам стоит ждать «не очень желательных зрителей». «Тихий голос» повествует о гее-чеченце, вынужденно сбежавшем из республики после того, как его семья узнала о нетрадиционной ориентации родственника. Манский посетовал и на срыв «Артдокфеста» в Санкт-Петербурге после заявления «одного не вполне адекватного человека».

Накануне Министерство культуры РФ выдало прокатное удостоверение фильму «Супернова». Он будет показан полностью, вместе с вырезанными ранее гей-сценами. Как сообщила пресс-служба компании World Pictures, кинотеатрам предложили начать прокат картины с 8 апреля, писал NEWS.ru.