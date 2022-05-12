Врио главы МЧС предложил перестать сжигать сухую траву во избежание пожаров

Фото МЧС России

Временно-исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян предложил перестать сжигать сухую траву в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, это сократит возникновение лесных пожаров. Ранее глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что главная причина всех лесных и природных пожаров в России — это халатность или прямой человеческий умысел.

Практику, когда поджигают сухую растительность, надо прекращать, — заявил Чуприян.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что восьми регионам страны угрожают лесные пожары в большей степени, чем остальным. Напряжённая обстановка будет в Забайкальском крае, Бурятии, Амурской области, Приморье, Новосибирской, Тюменской, Омской, Курганской областях, отметил он. Там уже сошёл снег и специалисты фиксировали первые возгорания.

В свою очередь в Карелии заявили о нехватке средств для борьбы с пожарами. По прогнозу Минприроды, нужно дополнительное финансирование для создания резерва и запуска системы контроля.