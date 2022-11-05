«Враги проплывут мимо»: Богомолов публично поддержал Собчак Богомолов поддержал покинувшую Россию Собчак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Богомолов

Театральный режиссер Константин Богомолов в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) поддержал уехавшую из России супругу Ксению Собчак и поздравил ее с днем рождения. Он пообещал ей, что «все неприятности рассеются», а «враги проплывут мимо».

Такая слабая, но такая сильная, неутомимая и иногда ужасно уставшая, смелая и при этом трусиха, любимая моя Ксю. С днем варенья! Враги проплывут мимо, неприятности рассеются, а ты будешь неизменно улыбаться, смеяться, хулиганить, любить и творить, — написал Богомолов.

26 октября стало известно, что Собчак покинула Россию и оправилась в Литву через Белоруссию. В литовском департаменте госбезопасности заявили, что Собчак беспрепятственно смогла въехать в страну, поскольку у нее есть израильский паспорт.

3 ноября сенатор Людмила Нарусова рассказала, когда ее дочь вернется в Россию. Она сообщила о желании дочери как можно скорее вернуться на родину.

Ранее Нарусова подтвердила наличие у Собчак гражданства Израиля. По словам сенатора, двойное гражданство не противоречит Конституции РФ. Также Нарусова сообщила, что у ее дочери нет статуса по делу о хищении, а адвокаты обжалуют «сам факт обыска в ее доме».