Врачи рассказали о состоянии девочки, найденной в овраге

Девочка, которую нашли на морозе в овраге под Саратовом, находится в тяжёлом, но стабильном состоянии, рассказала РИА Новости пресс-секретарь регионального Минздрава Анастасия Усова. Ребёнок пережил клиническую смерть, добавила она.

Стабильно тяжёлое состояние у девочки. Наши ведущие медики консультируют, в ежедневном режиме осуществляется консультация с федеральными центрами в Москве и Санкт-Петербурге, обсуждаются тактики и возможные стратегии лечения. Врачи делают всё, чтобы спасти девочку. На данный момент удалось стабилизировать [состояние], — цитирует Усову агентство.

Главный врач областной больницы Михаил Свинарев добавил, что ребёнок находится в медикаментозной коме, в лечении наблюдается положительная динамика.

Сейчас она дышит частично сама. Повреждения головного мозга от удушения тяжёлые, но не безнадёжные. После пяти часов на морозе у ребёнка развилась пневмония, у неё обморожены руки и ноги. Мы начали девочку кормить через зонд, почки и желудочно-кишечный тракт работают хорошо, но ребёнок остаётся в медикаментозной коме, — рассказал медик.

Как сообщалось, двое детей пяти и восьми лет были найдены в овраге в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области днём 22 декабря. Они были без сознания. Позже мальчик скончался в больнице. Как сообщили местные власти, дети находились на морозе без верхней одежды.

43-летняя мать детей была задержана в Энгельсе, её доставили в следственный отдел СК. В отношении женщины возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. По версии следствия, утром 22 декабря она рассердилась на сына и дочь, которые не слушались, и попыталась их задушить шарфом, а когда они потеряли сознание, вынесла на улицу и оставила в овраге, после чего скрылась с места происшествия.