Врачи напомнили о страшных последствиях инородных предметов в носу у детей

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Если ребенок что-то «спрятал» в нос или уши, ни в коем случае не нужно пытаться достать предмет самостоятельно, так можно протолкнуть его еще дальше и тем самым усугубить ситуацию, рассказали NEWS.ru в пресс-службе подмосковного Минздрава. Врачи напомнили, что в таких случаях лучше сразу же обращаться за медицинской помощью. Специалисты смогут извлечь инородный предмет эндоскопическим путем.

Несколько подобных случаев произошли в Дзержинской больнице, куда доставили трехлетнюю девочку вместе с родителями. В полости носа ребенка присутствовало инородное тело, которое мешало ей свободно дышать. Во время обследования врач обнаружил два магнитных шарика по 0,5 см в диаметре. Через несколько минут бригада скорой помощи привезла двухлетнего мальчика с такой же ситуацией. В полости носа ребенка был найден кусок огурца размером 4 см.

Инородные тела были извлечены эндоскопическим путем. Извлечение мелких предметов из полости носа и ушей детей стало привычным делом. За последнюю неделю также поступал ребенок, в носу которого был найден пластилин размером 1см х 1.5 см, — рассказал врач-отоларинголог Дзержинской больницы Юлия Гринько.

Врач добавила, что в таких случаях нужно немедленно обращаться к специалистам.

Ранее дмитровские медики спасли пациента с 30-сантиметровым ножом в сердце, он поступил в лечебное учреждение в тяжелом состоянии, потеряв много крови. Мужчину срочно прооперировали и удалили инородный предмет.