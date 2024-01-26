Врачи назвали еду, изнашивающую сосуды быстрее жирного мяса Диетолог Денисова: фастфуд, колбаса и сдоба вреднее жирного мяса

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Продукты, содержащие трансжиры, такие, как фастфуд, колбаса и сдоба, опаснее для организма человека чем здоровая жирная пища, рассказала aif.ru диетолог Наталья Денисова. По ее словам, если употреблять эти продукты регулярно, то уже к 40 годам человек рискует заработать критический износ сердечно-сосудистой системы.

В то же время, как считают врачи, нельзя полностью исключать полезные и ненасыщенные жиры (омега-3 и омега-6). Дело в том, что они участвуют в процессах обмена веществ, а также способствуют усвоению жирорастворимых витаминов и нормализуют уровень инсулина в крови, снижая риски возникновения диабета второго типа.

Специалисты рекомендуют включить в свое меню разные виды рыбу (лосось, скумбрию, тунца), растительное и сливочное масла, грецкие орехи, миндаль, семена чиа и льна, а также авокадо. Это позволит насытить организм полезными для него жирами.

Ранее диетолог Наталья Павлюк ранее рассказала, что рыба и морские водоросли помогут снизить риски развития деменции. По ее словам, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые содержатся в рыбе, встраиваются в клетки нервной системы. Павлюк отметила, что водоросли предотвращают атеросклероз и поддерживают кровообращение.