Российским врачам не потребуется брать анализ кров для экспресс-диагностики коронавируса нового типа.
По словам источника в медицинских кругах, протокол осмотра пребывающих из Китая предусматривает термометрию и забор материала из носа и зева.
Он отметил, что медики будут забирать необходимый материал на борту самолёта в защитных костюмах. Для получения результатов теста потребуется около суток,
Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ с полуночи 31 января ограничило движение через 16 пропускных пунктов на границе с КНР. Срок действия нового режима работы КПП не сообщается.
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