https://static.news.ru/photo/26bdb62e-436c-11ea-a076-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pu Xiaoxu/Xinhua/Global Look Press

Российским врачам не потребуется брать анализ кров для экспресс-диагностики коронавируса нового типа.

По словам источника в медицинских кругах, протокол осмотра пребывающих из Китая предусматривает термометрию и забор материала из носа и зева.

Он отметил, что медики будут забирать необходимый материал на борту самолёта в защитных костюмах. Для получения результатов теста потребуется около суток, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ с полуночи 31 января ограничило движение через 16 пропускных пунктов на границе с КНР. Срок действия нового режима работы КПП не сообщается.