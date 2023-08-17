Врач развеял миф о влиянии кофе на похудение Врач Арзамасцев: кофе не поможет сбросить лишний вес

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Распространенное убеждение, что кофе может способствовать похудению, является мифом, объяснил врач-нутрициолог Евгений Арзамасцев. В разговоре с «Москвой 24» он подчеркнул, что этот напиток вызывает учащенное сердцебиение и улучшает перистальтику кишечника, но этот эффект очень незначительный. В связи с этим кофе не поможет сбросить лишние килограммы, подчеркнул специалист.

Тот, кто правильно питается и пьет кофе, будет худеть так же, как человек с теми же параметрами, ведущий здоровый образ жизни и поддерживающий физические нагрузки, но не употребляющий этот напиток, — пояснил нутрициолог.

Он подчеркнул, что после употребления кофе цифры на весах действительно могут незначительно уменьшиться. Но это не является доказательством, что напиток помогает избавиться от лишних килограммов, уточнил Арзамасцев. По его словам, этот эффект объясняется тем, что кофе просто выводит из организма воду.

Кофе просто выводит у человека воду. Так что мы не говорим о том, что этот продукт стимулирует жиросжигание, — заключил нутрициолог.

Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина ранее рассказала, что нужно соблюдать несколько правил, чтобы диета не навредила здоровью. По ее словам, важно исходить из формы суточной калорийности, соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, следить за водным режимом и сном.