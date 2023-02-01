Врач развеял миф о несовместимости двух популярных овощей Гастроэнтеролог Вялов: несовместимость огурцов и помидоров является абсолютным мифом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несовместимость огурцов и помидоров друг с другом являются абсолютным мифом, их сочетание не вызовет никакой биохимической реакции, заявил NEWS.ru гастроэнтеролог Сергей Вялов. Он отметил, что подобный микс трудно назвать салатом из-за высокого содержания воды, поэтому такое блюдо проще выпить, чем съесть.

Несовместимость огурцов и помидоров друг с другом являются абсолютным мифом. В 100 г огурца всего лишь 0,5 г клетчатки, а остальное — вода. В 100 г помидоров — 1,5 г клетчатки, все остальное — вода. Такой салат даже овощами нельзя назвать, его проще выпить, чем съесть. Из 200 г салата получится всего 2 г клетчатки. Тут нечему возникнуть несовместимости, — отметил Вялов.

Он добавил, что несовместимость продуктов не означает их непереносимость, когда человек что-то съел и получил негативную реакцию, а она объясняется их свойствами. Реальную несочетаемость можно увидеть, если в молоко добавить сок лимона. В таком случае молоко прокиснет или сквасится.

Ранее Вялов рассказал об одинаковом эффекте от безалкогольного и алкогольного пива. Из-за содержания дрожжей оба напитка одинаково полезно влияют на микрофлору кишечника, но в случае с больным кишечником от любого пива может быть вздутие или послабление стула.