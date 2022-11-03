Врач рассказала о полезной альтернативе горчичникам Врач Чернышова: горчичный гель благоприятно воздействует на легкие при простуде

Фото: Shutterstock

Современные аптеки предлагают широкий ассортимент согревающих мазей и лекарств от простуды, но до сих пор у многих в домашней аптечке сохраняются горчичники. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала NEWS.ru, что старое и проверенное средство дает хороший эффект для быстрого выздоровления от простуды, но в качестве альтернативы можно использовать горчичный гель, это будет полезная согревающая процедура для легких.

Сейчас есть горчичный гель в тюбике, который наносится руками и приятно согревает, его даже не нужно смывать. Нанести, надеть шерстяной свитер, желательно который покалывает и в нем полежать. Это будет хорошая согревающая процедура с рефлекторным воздействием на легкие, — отметила Чернышова.

По словам врача, если наложить горчичники на легкие, усиливается их кровоток, хотя в настоящее время есть более эффективные способы лечения. В случае бактериальной инфекции прописываются антибиотики, в каких-то случаях помогают обычные противовирусные препараты. Чернышова напомнила, что горчичники ни в коем случае нельзя накладывать при повышенной температуре, но в целом подобный вид лечения уже считается устаревшим.

Горчичники чаще использовали, когда инструментарий врача был очень ограничен, когда медик имел мало возможностей что-то делать для пациента, в этом случае горчичники и банки помогали. Был раньше способ поставить горчичник на затылок, практически на шею, в месте, где кончается рост волос. Это иногда снимает головную боль, но опять-таки это было раньше, когда не было эффективных препаратов, — сказала Чернышова.

Ранее врач-иммунолог Светлана Маркова предупредила россиян о том, что недолеченная простуда грозит более тяжелыми недугами — гайморитом и бронхитом, если пациент игнорировал насморк и кашель соответственно. По словам медика, подобные нарушения в работе организма особенно нельзя игнорировать курильщикам, пожилым людям, а также пациентам с диабетом и слабым иммунитетом.