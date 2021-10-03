Врач рассказал, может ли вероятный убийца трёх студенток симулировать кому

Притворяться, что находишься в коме, длительное время невозможно, это требует «огромной концентрации», рассказал NEWS.ru врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов. Медик отметил, что иногда «подделывают амнезию», и то психиатры как-то умеют отличать настоящую от фальшивой. Таким образом, специалист отреагировал на публикации в СМИ о том, что вероятный убийца трёх студенток в Гае (Оренбургская область) Александр Лазарев может симулировать кому, и поэтому его не могут допросить оперативники.

Думаю, если он в ней (в коме. — NEWS.ru), то по какой-то причине. Реакция на болевые раздражители у людей разная в сознании и без. Человек с закрытыми глазами не может знать, как и где проверят реакцию, и отреагирует «по-живому». Плюс надо лежать неподвижно, даваться для выполнения разных процедур, это всё слишком сложно, — подчеркнул собеседник.

Гапонов отметил, что специалисты, работавшие с «коматозниками», найдут способ быстро разоблачить симулянта — «нашатырь», укол, трут за мочки ушей, по грудине по коже, щипать можно в разных участках, чтобы сравнивать чувствительность.

Это всё не очень больно, чтобы не нанести травмы, но достаточно, — резюмировал медик.

Лазарева подозревают в убийстве трёх студенток медколледжа — 17, 18 и 19 лет. Причастность мужчины к преступлению подтвердили результаты молекулярно-генетической экспертизы. Ход расследования контролирует глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Известно, что Лазарев ранее уже был судим. Из мест лишения свободы он вышел минувшим летом. Наказание мужчина отбывал за убийство директора бара в Орске.