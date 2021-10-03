Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом впал в «кому»

Александра Лазарева, которого задержали по подозрению в убийстве трёх студенток медицинского колледжа в городе Гае под Оренбургом, пока не удалось допросить. По данным Life, подозреваемый впал в «кому», однако полицейские допускают, что он может притворяться.

Как сообщает портал «Гай.рф», мужчина госпитализирован .

По словам врачей, у Лазарева так называемая кома неизвестной этиологии, хотя физически он в полном порядке, — сообщил источник, отметив, что сейчас подозреваемый не реагирует на внешние раздражители.

В свою очередь сотрудники полиции не исключают, что подозреваемый в убийствах притворяется.

Лазарева подозревают в убийстве трёх студенток медколледжа — 17, 18 и 19 лет. Причастность мужчины к преступлению подтвердили результаты молекулярно-генетической экспертизы. Ход расследования контролирует глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Известно, что Лазарев ранее уже был судим. Из мест лишения свободы он вышел минувшим летом. Наказание мужчина отбывал за убийство директора бара «Апельсин» в Орске.

Ранее МВД опубликовало видео погони за подозреваемым в убийстве студенток.