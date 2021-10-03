Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом впал в «кому»
Дарья Кучерявых
Дарья Кучерявых
11:15, 04 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Александра Лазарева, которого задержали по подозрению в убийстве трёх студенток медицинского колледжа в городе Гае под Оренбургом, пока не удалось допросить. По данным Life, подозреваемый впал в «кому», однако полицейские допускают, что он может притворяться.
По словам врачей, у Лазарева так называемая кома неизвестной этиологии, хотя физически он в полном порядке, — сообщил источник, отметив, что сейчас подозреваемый не реагирует на внешние раздражители.
В свою очередь сотрудники полиции не исключают, что подозреваемый в убийствах притворяется.
Лазарева подозревают в убийстве трёх студенток медколледжа — 17, 18 и 19 лет. Причастность мужчины к преступлению подтвердили результаты молекулярно-генетической экспертизы. Ход расследования контролирует глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Известно, что Лазарев ранее уже был судим. Из мест лишения свободы он вышел минувшим летом. Наказание мужчина отбывал за убийство директора бара «Апельсин» в Орске.
Ранее МВД опубликовало видео погони за подозреваемым в убийстве студенток.
До этого Следственный комитет России опубликовал кадры из квартиры в городе Гай Оренбургской области, где жили убитые студентки. По предварительной версии, преступник устроил там пожар, чтобы замести следы. На телах трёх девушек обнаружены множественные колото-резаные раны. Двух погибших нашли в квартире, третью — в 100 метрах от дома. Известно, что девушки приехали на учёбу из Башкирии.