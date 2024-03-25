Врач раскрыла причины головной боли у детей Врач Неврюзина: головная боль может быть симптомом серьезного заболевания

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Головная боль у ребенка может возникнуть как результат перенапряжения, так и быть симптомом серьезного заболевания, рассказала «Газете.Ru» детский невролог Галина Неврюзина. По словам врача, боль напряжения может появиться после длительного просмотра мультфильмов, видеороликов или нахождения в статичной позе.

Продолжительный просмотр мультфильмов, видеороликов, длительная игра в компьютерные игры приводит к переутомлению нервной системы и вызывает соответствующую ее реакцию в виде головной боли, — отметила Неврюзина.

Часто такая боль проявляется как чувство обруча вокруг головы, переходящей в болезненные ощущения в затылочной области и скованность в шейном отделе позвоночника, добавила врач.

Как пояснила медик, иногда головная боль может быть симптомом опасных заболеваний: интоксикации организма при вирусных заболеваниях и отравлениях, воспалительных заболеваниях носоглотки, нарушений кровоснабжения головного мозга или инфекционного поражения головного мозга.

Невролог также добавила: если головная боль у ребенка сопровождается потерей сознания после приступа, появлением судорог, неадекватным восприятием мира, ухудшением зрения и онемением различных участков, то необходима срочная госпитализация.

Педиатр Татьяна Заносова ранее сообщила, что общее недомогание и лихорадка могут указывать на наличие у ребенка ветряной оспы. По ее словам, к числу клинических проявлений ветрянки также относятся головная боль и потеря аппетита.