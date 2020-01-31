https://static.news.ru/photo/e5f6781a-4447-11ea-a977-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Bin/Xinhua/Global Look Press

Граждане России, которые не собираются путешествовать в КНР, могут не тревожиться по поводу коронавирусной инфекции. Россиянам стоит уделить больше внимания профилактике гриппа.

Такое заявление озвучила в беседе с радио Sputnik врач-биофизик Нелли Соседова. Она напомнила, что в мире регулярно отмечается появление новых штаммов вызывающих грипп вирусов. Значительная часть из них приходит из Азии.

Коронавирус — это всего лишь один из типов многих сотен тысяч вирусов, которые пришли к нам с Востока. Это классика эпидемиологии, что вирусы идут с Востока на Запад. И грипп сейчас тоже идёт. Мы сейчас ожидаем большей эпидемиологической нагрузки из-за гриппозных штаммов вирусов, — рассказала медик.

Как сообщал NEWS.ru, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко признал неизбежным проникновение коронавируса в Россию, учитывая протяжённость границы страны с Китаем. В то же время вице-президент Российской медицинской ассоциации и член президиума Пироговского движения врачей Юрий Комаров заявил, что россиянам новый тип коронавируса 2019-nCoV не угрожает.