Врач предсказал результат эксперимента Маска по вживлению мозгового чипа Врач Комаров: вживление чипа в мозг поможет преодолеть повреждения нервной ткани

Фото: Neuralink

Эксперимент Илона Маска по вживлению мозгового чипа может помочь преодолеть морфологические повреждения проводящих путей нервной ткани, заявил NEWS.ru врач-невролог Александр Комаров. По его словам, это не первый случай имплантации чипа в головной мозг, однако первый, который якобы может транслировать высшие технические функции для внешнего мира.

Это не первый чип, который имплантируется в головной мозг, но первый, который якобы может транслировать высшие технические функции для внешнего мира. Первые нейрочипы были сделаны для пациентов с Паркинсоном, болезнью хорея Гентингтона, эпилепсией. Есть отдельные стимуляторы спинного и головного мозга. Это одна из форм заместительной реабилитационной терапии, которая позволяет нам восстановить или отрегулировать цифровым путем те или иные функции, либо двигательные, либо высшие психические, — сказал Комаров.

Доктор отметил, что этим вопросом занимаются на протяжении 50–70 лет и проведение эксперимента — это хорошая новость. Специалист напомнил, что вживление чипа у животных позволило компенсировать утраченную кору и восстановить определенные малые и простые функции, теперь необходимо следить за дальнейшими результатами имплантации.

Это может быть одна из технологий, которая поможет преодолеть морфологические повреждения проводящих путей нервной ткани. То, что операция прошла хорошо, — замечательно, значит, врачи все сделали хорошо. Пациенту сделали дырочку в кости, поставили чип, который может спокойно находиться внутри, и пациент восстанавливается. Дальнейшая работа по поводу подключения нейрочипа и включения той или иной функции, на которую должно идти воздействие, это уже вопрос времени и дальнейших наблюдений, — подчеркнул врач.

Также Комаров сообщил, что уже были успешные случаи внедрения чипа в головной мозг. В каких-то случаях заболевания перестали прогрессировать, добавил специалист.

Уже были успешные случаи внедрения чипа в головной мозг. Где-то с хорошим успехом, где-то был достигнут эффект с точки зрения остановки дальнейшего прогресса заболевания, например, эссенциального тремора. Там задача не вылечить, а чтобы дальше не прогрессировало, поставили стимулятор, он заблокировал дальнейшие нарушения, — заключил эксперт.

30 января стало известно, что специалисты компании Neuralink успешно вживили имплант в мозг человека. По словам главы компании Илона Маска, пациент чувствует себя хорошо и в настоящий момент восстанавливается после операции.