Врач предостерегла от лечения изжоги народными методами Врач Цепелева посоветовала отказаться от народных методов при лечении изжоги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При лечении изжоги стоит отказаться от народных методов, посоветовала врач-гастроэнтеролог Лариса Цепелева. В разговоре с LIFE.ru специалист объяснила, что человек может ошибочно диагностировать чувство жжения за грудиной как симптом повышенной кислотности желудка, хотя это может быть признаком изжоги.

Истинное увеличение кислотопродукции в желудке встречается редко, например при синдроме Золлингера. У подавляющего же числа людей имеет место не избыточная выработка кислоты, а ее забросы из желудка в пищевод при нормальном уровне секреции. Это вызывает изжогу, чувство жжения за грудиной, и человек думает, что у него повышенная кислотность желудка, — отметила врач.

По словам Цепелевой, за кислотностью желудка необходимо следить, чтобы не заработать язву или гастрит. Врач уточнила, что для этого следует подбирать питание и придерживаться ряда правил. При ухудшении состояния следует избегать самолечения, а сразу обратиться к врачу. Цепелева предупредила, что пищевая сода, молоко и другие народные средства не смогут предотвратить развитие осложнений при болезнях желудка. Она пояснила, что только специалист может поставить верный диагноз и назначить правильное лечение.

Кислотность желудка определяется в первую очередь кислотностью желудочного сока, которая измеряется в специальных единицах — рН. В норме рН в просвете желудка натощак составляет 1,5-2,0, и это значительно более кислая среда, чем, например, даже лимонный сок, — добавила специалист.

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов ранее рассказал, что чаще всего пациенты с болезнями желудка обращаются к медикам очень поздно. По словам специалиста, первой причиной являются боли в животе. Часто пациенты обращаются к гастроэнтерологу из-за изжоги.