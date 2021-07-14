Врач опроверг миф о возникновении онкологии после прививки от коронавируса
Прививка от коронавируса не провоцирует развитие онкологических заболеваний. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru заявил онколог, главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев.
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Пылев также пояснил, что для онкологических больных есть чёткая рекомендация по вакцинации от COVID-19. В случае если пациент не находится в процессе активного лечения и если нет данных о серьёзной иммуносупрессии, то ему не просто не противопоказано — ему нужно прививаться.
Ранее клинический фармаколог Александр Эдигер назвал три группы людей, которым вакцинация от коронавируса может спасти жизнь. По его словам, это астматики, онкобольные и страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями в стадии обострения.