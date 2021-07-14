Врач опроверг миф о возникновении онкологии после прививки от коронавируса

Прививка от коронавируса не провоцирует развитие онкологических заболеваний. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru заявил онколог, главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев.

Как утверждает специалист, заявления, что прививка вызывает рак, являются абсолютной чушью. Данных, которые это подтверждают, нет.

Пылев также пояснил, что для онкологических больных есть чёткая рекомендация по вакцинации от COVID-19. В случае если пациент не находится в процессе активного лечения и если нет данных о серьёзной иммуносупрессии, то ему не просто не противопоказано — ему нужно прививаться.

Ранее клинический фармаколог Александр Эдигер назвал три группы людей, которым вакцинация от коронавируса может спасти жизнь. По его словам, это астматики, онкобольные и страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями в стадии обострения.