Врач описал неожиданное последствие коронавируса Врач Павлов рассказал, что лечение COVID-19 антибиотиками обострило проблемы с ЖКТ

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Многие перенесшие коронавирус стали испытывать проблемы с работой желудочно-кишечного тракта, это связано в первую очередь с терапией антибиотиками во время лечения, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» заведующий кафедрой терапии Института профессионального образования Сеченовского университета, профессор Чавдар Павлов.

Это антибиотик-ассоциированная диарея. В тяжелых случаях она проявляется интенсивными болями в животе, слабостью, лихорадкой, — пояснил врач.

Эксперт также посоветовал переболевшим COVID-19 обследовать печень, в том числе сдать тесты на внутриклеточные ферменты АЛТ и АСТ. Их повышенный уровень свидетельствует о возможном повреждении клеток печени и является поводом для обращения к гастроэнтерологу..

Издание отмечает, что, по данным Центра медицинской статистики, болезням органов пищеварения чаще всего подвержены дети и подростки, это гастрит, дуоденит, болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей.

Надо стараться приучать ребенка к здоровому питанию, особенно когда сезон свежих фруктов и овощей А у продуктов, которые подвергались жесткой термической обработке, калорийность выше в 5-6 раз. Такое питание приводит к ожирению, — объяснил эксперт.

Чтобы избежать болезней ЖКТ, профессор посоветовал вести здоровый и активный образ жизни, обращая особое внимание на сбалансированность рациона по содержанию жиров, белков и углеводов.

В понедельник, 29 мая, отмечается Всемирный день здорового пищеварения.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, нутрициолог Ольга Народовская рассказала, что длительное отсутствие во рту зуба после удаления или выпадения может стать причиной возникновения проблем с пищеварительной системой и позвоночником.