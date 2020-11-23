Врач оценил возможность появления новой пандемии

https://static.news.ru/photo/4e401bc8-2da0-11eb-bdbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Появление новой пандемии, согласно статистике, стоит ожидать приблизительно через сто лет. При этом главной проблемой человечества является не вирусная угроза, а массовое увлечение антибиотиками. Такое мнение выразил терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ранее предсказал появление новой пандемии уже через 20 лет, но при худшем сценарии она может ударить по человечеству уже через три года. По мнению Кондрахина, такой сценарий маловероятен.

Если исключить конспирологические моменты, то возникает большой вопрос об экспертности Билла Гейтса. Почему у нас вообще айтишники придумывают историю? Некоторое время назад произвели подсчёт и выяснили, что различные вирусные проблемы у человечества возникают с шагом в сто лет: грипп, чума, оспа. Конечно, ссылаться на это нельзя, потому что подсчёт довольно грубый, но все же такой статистикой мы располагаем, — рассказал Кондрахин в интервью «Вечерней Москве».

Он отметил, что распространение COVID-19 во много является следствием глобализации, люди много перемещаются между континентами, много общаются друг с другом. При этом Кондрахин подчеркнул, что основной проблемой человечества является не угроза пандемии, а привыкание людей к антибиотикам. Это может, по мнению медика, привести к тому, что ранее неопасные заболевания могут стать смертельными.

Речь идёт, конечно, об антибиотикорезистентности. Вполне возможно, что появится супербактерия, которой даже необязательно передаваться, просто больные будут умирать от того, что привычные средства уже не работают, — заявил врач.

Как писал NEWS.ru, ранее Андрей Кондрахин рассказал, что электрический респиратор, предлагаемый на просторах интернета в качестве средства от COVID-19, вряд ли поможет защититься от инфекции. Более того, существует вероятность, что вирусы будут задерживаться в угольном фильтре респиратора и он станет для них инкубатором.