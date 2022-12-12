Врач объяснила, как избежать переедания в новогодние праздники Эндокринолог Тананакина: чтобы избежать переедания, следует избегать пряностей и кислых продуктов

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Чтобы избежать переедания в новогодние праздники, следует избегать употребления пряностей и кислых продуктов, рассказала РИАМО эндокринолог Наталия Тананакина. Она пояснила, что продукты с большим количеством специй стимулируют аппетит и приводят к перееданию из-за стимулирования слизистой желудка. Врач добавила, что кислые, соленые и острые продукты обладают тем же эффектом, поэтому во время новогодних праздников стоит относиться к ним внимательнее. Эксперт подчеркнула, что алкоголь также усиливает аппетит и способен привести к перееданию.

Алкоголь, особенно принятый на голодный желудок, стимулирует аппетит и ослабляет контроль. В результате избыточное потребление пищи практически неизбежно, — отметила Тананакина.

Эндокринолог уточнила, что переедание приводит к вздутию живота, лишнему весу, изжоге и тошноте. Она добавила, что переедание в течение одной новогодней ночи не так страшно для здоровья, как переедание в течение всей праздничной недели или дольше.

Экономист Елена Тюрина ранее рассказала, что производители, поставщики и ретейлеры пищевой продукции перед новогодними праздниками поднимают цены на многие товары, поэтому сэкономить можно, купив часть из них заранее. Помимо того, важно заранее определить меню для праздничного стола, чтобы избежать компульсивных покупок, уточнила эксперт. По ее словам, до середины декабря можно смело покупать алкоголь и консервы, также можно приобрести мясо и заморозить его в морозилке.