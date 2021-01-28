Врач о ректальных мазках для выявления COVID-19: это вызывает удивление

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Технология ректальных мазков для диагностики коронавируса может оттолкнуть людей от тестирования, считает профессор Высшей школы экономики Василий Власов.

По его словам, врачи скептически отнесутся к такому методу. Кроме того, пока нет научных исследований, которые подтверждают его эффективность.

Что касается мазков из заднего прохода, это у меня вызывает удивление. Нет предпосылок для этого, по крайней мере, я не знаю из опубликованных исследований, — отметил он.

Власов сомневается в точности сведений, опубликованных китайской прессой. Однако учёные действительно ищут иные способы тестирования на COVID-19 помимо мазка из носоглотки.

Вообще-то в мире пытаются изучать возможность использования не только мазков из глотки, но и просто слюны, например, что значительно удобнее, — уточнил профессор.

Он добавил, что уже доказано, что «вроде как со слюной тоже хорошо работает», передаёт радио Sputnik.

Ранее NEWS.ru писал, что китайские врачи начали брать мазки ректально для тестирования коронавируса. По их мнению, данный метод является более точным по сравнению с другими. Коэффициент точности теста при взятии мазка из носоглотки значительно выше, но процедура считается не очень приятной.