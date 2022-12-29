Врач назвал самые полезные для желудка продукты на новогоднем столе Гастроэнтеролог Вялов назвал мандарины и ананасы самыми полезными продуктами в Новый год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый год ассоциируется с большим количеством жирной пищи и по этой причине на столе обязательно должны присутствовать полезные для желудка продукты, рассказал NEWS.ru гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов. По его словам, растительная пища, фрукты и овощи поспособствуют лучшему перевариванию блюд, с этим прекрасно справятся мандарины и ананасы. Более того, для желудка будут полезными шампанское и минеральная вода.

Как правило, на новогоднем столе не хватает овощей, фруктов, зелени — всего того, что содержит клетчатку. Из-за этого у многих случаются неприятности со стулом — так называемый постновогодний запор или дискомфорт из-за перегрузки кишечника. Идеальным средством для получения клетчатки являются мандарины, но это помогает только тем, у кого нет аллергии на цитрусовые. Еще внимание можно обратить на ананасы, которые тоже помогают переваривать еду, — отметил Вялов.

Также гастроэнтеролог посоветовал мельче нарезать салат оливье, поскольку в новогоднюю ночь желудок не стоит перегружать.

Желудок должен расслабиться, чтобы вместить в себя много еды, а потом сокращаться, перемешивая пищу. Если мы порежем еду помельче, то нагрузка на желудок будет меньше, это вызовет меньше тяжести и ощущения переедания. Консистенция ближе к пюре однозначно спасет, если вы планируете съесть слишком много, — посоветовал Вялов.

Гастроэнтеролог добавил, что шампанское и минеральная вода поспособствуют опорожнению желудка и помогут снизить последствия переедания.

Ранее врач-терапевт Видновской больницы Тимур Асанов заявил, что безопасная для здоровья норма мандаринов для взрослого человека составляет пять-шесть штук в день. Медик подчеркнул, что желательно разбить их на порции, а не съедать за раз. Он добавил, что «чем слаще фрукт, тем больше в нем сахара и выше его гликемический индекс, а значит, порция должна быть меньше».